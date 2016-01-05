"فورد" توسع اختباراتها لسيارات القيادة الذاتية

شعار شركة " فورد" للسيارات – رويترز

أعلنت شركة "فورد" لصناعة السيارات الثلاثاء إنها تعتزم زيادة حجم أسطولها من السيارات التجريبية ذاتية القيادة بواقع ثلاثة أمثال إلى ثلاثين سيارة وذلك في إطار جهودها لتسريع وتيرة تطوير هذه النوعية من السيارات.

وقالت "فورد" إنها ستبدأ في استخدام أجهزة استشعار (ليدار) حديثة أقل تكلفة تصنعها شركة (فيلوداين) ومقرها كاليفورنيا – بحسب رويترز

وأضافت الشركة في بيانها أنها ستكون أول شركة لصناعة السيارات في العالم تستخدم تقنية الاستشعار التي تنتجها شركة (فيلوداين) التي ستحل محل أجهزة المسح الدوارة الموضوعة على أسطح بعض السيارات التجريبية ذاتية القيادة موضحة أن اثنين من أجهزة الاستشعار الحديثة ستحل محل أربعة من الأنواع المستخدمة حاليا.

وقالت فورد الأمريكية إنها ستضيف 20 من سيارات الهجين إلى إسطولها الحالي البالغ عشر سيارات ذاتية القيادة وستجري تجارب عليها على الطرق في كاليفورنيا وأريزونا وميشيجان فيما تقوم شركات منافسة باختبار أساطيلها من السيارات ذاتية القيادة على مختلف الطرق منها شركة الفابيت (جوجل) التي تجري تجاربها في هذا الصدد منذ عام 2009 .

ووفقا لرويترز فإن شركة فورد ستعمل على إدخال أنظمة آلية من ابتكار أمازون وغيرها لمنظومة الاتصالات بالسيارة التجريبية للتحكم في كشافات الإضاءة وتشغيل السيارة واختبار مستوى الوقود من على بعد.

بذلك تنضم شركة فورد الأمريكية إلى مجموعة من الشركات منها جوجل التابعة لألفابيت وفولكسفاجن هوندا موتور ودايملر ومرسيدس بنز وتيسلا موتورز ونيسان موتور وبي.إم.في، في اختبار تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة الآخذة في النمو بسرعة.