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شهيد في بيت لحم.. و"قناص الخليل" يُرعب إسرائيل

5/1/2016
الاحتلال يقتل شاباً ببيت لحم (فلسطين الآن)

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، مواطناً فلسطينياً بعد أن أطلقت عليه النار بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن ضد الإسرائيليين.

ووفق القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي فإن الفلسطيني حاول طعن مستوطن  قرب مفترق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وادعت القناة نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية أن المستوطن إصابته طفيفة وتم توفير العلاج له في المكان.

من جهة أخرى، ذكرت القناة الناطقة بالعبرية مساء الاثنين أن قوات الاحتلال تبذل جهودا كبيرة للوصول لـ(قناص الخليل) خشية أن يستغل الظروف الجوية الحالية لتنفيذ عملية قنص أخرى.

و شهد يوم الأحد تنفيذ عمليتي قنص في الخليل المحتلة، اصيب خلالهما جندي و مجندة من جيش الاحتلال.

وأكدت القناة التلفزيونية أن منفذ العمليتين هو قناص مدينة الخليل والذي أصاب العديد من جنود الاحتلال دون العثور عليه.

 

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