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شاهد: كيف تستعد الأسرة العربية لموسم الامتحانات؟

5/1/2016

"اللي ذاكر .. ذاكر من زمان" شعار يتخذه طلاب المدارس والجامعات وتشاركهم فيه أسرهم، فمع دخول موسم امتحانات نصف العام بالمدارس والجامعات في الدول العربية، تدخل البيوت في حالة طوارئ استعدادا لامتحانات أبنائها، فكيف تستعد الأسرة بمراجعة وافية وأعصاب هادئة للامتحانات؟

هذا كان موضوع حلقة اليوم من برنامج " ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" والذي استضاف ريما محسن، الاستشارية التربوية، ومحمود إبراهيم خبير وضع المناهج.

واستطلعت كاميرا "الجزيرة مباشر" آراء أولياء الأمور عن كيفية استعدادهم لامتحانات أبنائهم، فأجمعوا أنهم يتركون كل وسائل الترفيه كالإنترنت والتلفزيون، وأن الأسرة بكاملها تدخل في حالة طوارئ للاستعداد للسهر والدروس الخصوصية والمراجعات النهائية وشراء الملازم والمذكرات.

إلا أن الخبيرة التربوية، ريما محسن، كان لها رأي آخر في مسألة منع وسائل الترفيه عن الأبناء في فترة الامتحانات، حيث أشارت أنه يمكن للأسرة أن تستخدم هذه الوسائل كعامل مشجع ومحفز لأبناءهم، كأن تقول الأم لابنها إذا انتهيت من مذاكرة أو مراجعة  هذه المادة فسوف تحصل على نصف ساعة إنترنت أو مشاهدة للتلفزيون.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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