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شاهد "غرابة" الطبيعة في أبدع صورها

5/1/2016

العالم ممتلئ بالأماكن الطبيعية الجذابة والغريبة في نفس الوقت وغرابتها تزيدها جمالاا وإبداعًا فظل الإنسان يبتكر العديد من الاختراعات إلا أنه وقف عند جمال وغرابة الطبيعة عاجزًا من أغرب الأماكن الطبيعية في العالم نستعرض بعض الصور .

الأولى عن دوامة مياه تعتقد للوهلة الأولى أنها حفرة عملاقة.

الثانية حول بركة الشمبانيا بالجزيرة الشمالية من نيوزيلندا وهي بركة مياه حرارية يبلغ ارتفاعها حوالي 30 كليو متراً من جنوب شرق روتوروا و تم تسميتها بهذا الاسم نتيجة لفقاعات غاز ثاني أكسيد الكربون و هي مماثلة لفقاعات الشمبانيا ,  تشكلت قبل 900 عامًا من قبل فوران المياه من فتحة الأرض تجعلك تستمتع  بشكلها الفريد المبدع.

الثالثة لجزيرة الكائنات المضيئة Vaadhoo في جزر المالديف، كائنات بحرية تتسبب في وهج المياه نتيجة المخلفات الخاصة بتلك الكائنات.

الرابعة لشجرة مفرغة من الساق من غرائب الصور الطبيعية.

الخامسة للحديقة الوطنية مارانهاو في البرازيل، حيث تأخذ الرمال تعرجات غريبة الشكل.

السادسة لشاطئ البحر الأحمر بالصين، وهو عبارة عن مستنقعات نبتاتها حمراء في منطقة البحار الضحلة و بها مياه راكدة.

السابعة لكهف بتومو في نيوزيلندا، وهو مضاء من الداخل بأضواء الأحجار الكريمة وهي تعتبر جسم الكهف وتعطي مشهدًا غريبًا و بديعاً و يطلق عليها أيضًا كهف الألماس.
 
 
 

 
 

 
 
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