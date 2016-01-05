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زوجة "عيّاش": تعلمت منه الجهاد وكان يشتاق للشهادة

5/1/2016

وصفت زوجة مهندس القسام الشهيد يحيى عياش بأن حياتها معه كانت حياة جهاد  وأنها تعلمت منه الكثير كالصبر والتحمل والجهاد، وربت أولادها على ذكرى والدهم وتحرص دائما على تذكيرهم به. 

وأضافت زوجة الشهيد خلال حوار لها على الجزيرة مباشر في الذكرى العشرين لاغتياله، إن أبو البراء كان المطارد والمطلوب رقم واحد لدى الاحتلال الإسرائيلي، فكان حريصا للغاية ويتمتع بحسا أمنيا شديدا موضحة أنه كان يشتاق للشهادة والاشتباك مع العدو الإسرائيلي.

وروت أم البراء قصة انتقال مهندس القسام من الضفة الغربية إلى غزة مستقلا " عربة خضار" برفقة صديق له ، وأنه كان مستعدا لأى مواجهة خلال رحلته ، إلى أن وصل بحمد الله إلى غزة.

وأوضحت أم البراء للجزيرة مباشر أن مهندس القسام كان سعيدا للغاية بمقتل إسحاق رابين، مضيفة أن جنود الاحتلال الإسرائيلي كانوا يخشون أبو البراء كثيرا .

وأشارت زوجة عياش إلى أن أبو البراء كان حريصا على متابعة شئون الأسرة رغم التضييق الأمني الشديد، فكان رحمة الله زاهدا ومخلصا في عمله.

المصدر : الجزيرة مباشر
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