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حزب الله يفجر عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية

4/1/2016

حزب الله يتبني تفجيرا استهدف قوة إسرائيلية

قال حزب الله اللبناني إن عناصر تابعة له قامت بتفجير عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية ، في رد على ما يبدو على مقتل القيادي البارز سمير القنطار في سوريا الشهر الماضي، وقد أدى التفجير إلى قصف إسرائيلي لجنوب لبنان. 

ووجهت إسرائيل عدة ضربات لجماعة حزب الله المدعومة من إيران مما أدى إلى مقتل عدد من مقاتلي الحزب وتدمير أسلحة يعتقد أنها كانت في طريقها للجماعة، ما قلص من دور حزب الله  المهم لقوات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب التي يخوضها ضد المعارضة. 

ودعت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) الطرفين لتجنب التصعيد قائلة إنها كثفت دورياتها على الأرض عقب الحادث ، ودعا قائد البعثة الميجر جنرال لوتشيانو بورتولانو في بيان الجانبين "لمارسة أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة أي استفزاز" 

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن القصف المدفعي الإسرائيلي أصاب بلدة الوزاني القريبة من الحدود مع إسرائيل ومناطق أخرى، فيما قال شهود عيان إن عشر قذائف إسرائيلية .

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