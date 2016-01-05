تسجيل مصور لفنان مصري يثير جدلا على مواقع التواصل

أثار تسجيل مصور تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، للفنان المصري هشام عبد الله المنضم حديثا إلى قناة وطن التي لم تبث حتى الآن ومقرها تركيا، جدلا واسعا.

وظهر الفنان المصري في المقطع المصور الذي يعود تاريخه إلى عام ألفين وثلاثة عشر في مظاهرات تطالب بإقالة النائب العام السابق طلعت عبد الله الذي عينه الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال هشام عبد الله:" إن جماعة الإخوان لا تستطيع حكم مصر، وأن مرسى أخر ما يستطيع أن يحكمه هو سوبر ماركت وليس دولة"، على حد قوله.

تصريحات الفنان المصري أثارت الجدل بسبب اعتزام الفنان تقديم برنامج على قناة وطن التي يقول مؤسسها إنها معارضة للنظام المصري الحالي وتطالب بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأعرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من استيائهم من قرار انضمام الفنان المصري للقناة ووصفوه بـ "المتلون" مطالبين إدارة القناة بالتراجع عن هذا القرار، فيما قال آخرون إن تصريحاته في التسجيل المصور لا تعني تلونه وإنما جاءت في وقت لعبت فيه أجهزة مصرية دورا كبيرا للعب بعقول المصريين، على حد قولهم.