تركيا: الاعتداء على بعثات السعودية بإيران "غير مقبول"

آثار الاعتداء على السفارة السعودية في طهران – الأناضول

أكدت وزارة الخارجية التركية أن الاعتداء على بعثات المملكة العربية السعودية في العاصمة طهران ومدينة مشهد الإيرانيتين يعد أمرا غير مقبول، مؤكدة ضرورة الحفاظ على أمن مقار البعثات الدبلوماسية والقنصليات المتمتعة بالحصانة الكاملة.

وأعربت الخارجية التركية في بيان لها اليوم الثلاثاء عن قلقها إزاء الاعتداء على البعثات الدبلوماسية والقنصلية السعودية في إيران، وأضافت "إن الدول التي وافقت على اتفاقية فيينا لحماية كافة البعثات الدبلوماسية والقنصليات، مسؤولة عن تأمين تلك البعثات، وبالتالي فإن الاعتداء على بعثات السعودية في طهران ومشهد أمر غير مقبول".

وأشارت إلى أن تركيا ترغب في أن لا يؤدي التوتر بين البلدين لانعكاسات سلبية على أمن المنطقة وسلامتها واستقرارها ، داعية إلى التصرف بتأن بالتخلي عن لغة التهديد، والاستعاضة عنها باللغة الدبلوماسية.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قد أعلن أمس الأول، أن بلاده قررت "قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران"، وذلك على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، عقب إعدام السعودية 47 شخصا بينهم رجل الدين الشيعي "نمر باقر النمر".

