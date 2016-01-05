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بيع سمكة تونة بـ117 ألف دولار

5/1/2016

سمكة تونة – أرشيفية

اشترى ياباني صاحب سلسلة مطاعم سوشي  سمكة تونة حمراء (بلوفين) عملاقة مهددة بالانقراض بسعر يزيد عن 117 ألف دولار اليوم  في مزاد سوق تسوكيجي للأسماك في طوكيو هو الأخير له قبل أن ينتقل إلى موقع آخر.

وتوقفت المزايدات عند 14 مليون ين على هذه السمكة البالغ وزنها 200 كيلوغرام وهي من الأنواع المهددة والتي اصطيدت قبالة سواحل اليابان الشمالية.

وكان السعر أعلى بثلاث مرات من العام الماضي إلا أنه لا يزال بعيدا عن السعر القياسي البالغ 155,4 مليون ين الذي سجل العام 2013 لسمكة يزيد وزنها بقليل عن سمكة العام لحالي لكن من النوعية نفسها، والذي اشتراها كان الشخص نفسه كيوشي كيورا صاحب سلسلة مطاعم "سوشي زانماي" بعد منافسة شديدة مع مطعم من هونغ كونغ.

ومزاد العام الجديد تقليد قديم في سوق تسوكيجي للأسماك حيث المزايدات تفوق بكثير قيمة الأسماك الفعلية.

واتى المزاد في وقت تواجه اليابان المستهلك الأكبر للتونة الحمراء في العالم، نداءات متزايدة من أجل فرض حظر على صيد هذه الأسماك المهددة بالانقراض على ما يحذر مدافعون عن البيئة.

وقالت اماندا نيكسن مديرة "غلوبال تونا كونسيرفيشن" في بيان "ينبغي على المجتمع الدولي أن يطلب من الحكومة اليابانية بذل المزيد من أجل إنقاذ هذا النوع" الذي تستمر أعداده بالتراجع.

 

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