بيان لرابطة اسر أهالي سيناء يكشف حجم الانتهاكات بحقهم

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أصدرت رابطة أهالي سيناء بيانا تحدثت فيه عما وصفته بالظلم الواقع على أهل سيناء من جانب النظام المصري الحالي ، ما أدّى إلى هدم نحو 2100 منزل بالشريط الحدودي و نحو 500 بيت برفح فضلا عن انتهاكات أخرى – وفقا لنص البيان.



و أضاف البيان أنه تم " تهجير 3500 أسرة وتبوير 100 بئر كانت بجهود ذاتية وتجريف شجر زيتون و مزارع داخل القرى مسافة 40 كم ، وتجريف مزارع داخل القرى و حولها لا يقل عن 100 مزرعة مساحة الواحدة لا تقل عن 100 فدان ، فضلا عن حرق سيارات ملاكي و أجرة حوالى 600 سيارة. و ما لا يقل عن 2000 دراجة بخارية ، وقتل اكثر من 600 شخص و كذلك اعتقال اكثر من 4000 شخص اعتقال عشوائي " .



و قال البيان واصفا معاناة المواطن السيناوي مع السلطات الأمنية " لقد قام بتهجير اهل سيناء وأجبرهم على ترك اراضيهم ومنازلهم وقتل الرجال والاطفال والنساء ومن تبقى كان مصيره الاعتقال كما ذكرنا بالأرقام تنفيذا لمخطط صهيوني "على حد نص البيان .

