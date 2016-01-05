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بيان لرابطة اسر أهالي سيناء يكشف حجم الانتهاكات بحقهم

4/1/2016

 
 سيناء حملة أمنية مصر " أرشيف"

أصدرت  رابطة أهالي سيناء  بيانا تحدثت فيه  عما وصفته بالظلم الواقع على أهل سيناء من جانب النظام المصري الحالي ، ما  أدّى إلى هدم  نحو 2100 منزل بالشريط الحدودي و نحو 500 بيت برفح فضلا عن انتهاكات أخرى – وفقا لنص البيان.

و أضاف البيان أنه تم " تهجير  3500 أسرة وتبوير  100  بئر كانت بجهود ذاتية وتجريف شجر زيتون و مزارع داخل القرى مسافة 40 كم ، وتجريف مزارع داخل القرى و حولها لا يقل عن 100 مزرعة مساحة الواحدة لا تقل عن 100 فدان ، فضلا عن حرق سيارات ملاكي و أجرة حوالى 600 سيارة. و ما لا  يقل عن 2000 دراجة بخارية ، وقتل اكثر من  600 شخص و كذلك اعتقال اكثر من  4000 شخص اعتقال عشوائي " .

و قال البيان واصفا معاناة المواطن السيناوي مع السلطات الأمنية " لقد قام بتهجير اهل سيناء وأجبرهم على ترك اراضيهم ومنازلهم وقتل الرجال والاطفال والنساء ومن تبقى كان مصيره الاعتقال كما ذكرنا بالأرقام تنفيذا لمخطط صهيوني "على حد نص البيان .
 

المصدر : الجزيرة مباشر
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