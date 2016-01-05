اليوغا.. وسيلة جديدة للتخفيف عن نازحي العراق

اليوغا .. وسيلة جديدة للتخفيف من الضغوط على النازحين العراقيين الذين يعانون من عدم الاستقرار منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003.

وقدم متطوعون في الرابطة الدولية للقيم الإنسانية دروس اليوغا من خلال دورة تدريبية في منطقة دهوك العراقية.

الدورة تشمل دروساً في اليوغا والتنفس والتأمل الموجه، كما أن المتخرجين من دورة اليوغا يحصلون على شهادة.

من جانبه قال طارق خان، أحد المدربين، إنه عندما يصبح العقل بلا ضغوط يصبح الجسم بلا أمراض.

وتابع: "عندما يتحرر العقل من الضغوط يتحرر الجسد من المرض وتلقائياً يخلو المجتمع من العنف، هذا ما نقوم به في الرابطة وهذا ما نفعله لندرب الشباب على إخلاء عقولهم من الضغوط، وبالتالي إخلاء أجسامهم من المرض وإخلاء المجتمع من العنف".

وعبر المشاركون عن مدى استفادتهم من الدورة وتأثير اليوغا على تخفيف التوتر والضغط النفسي الذي يعيشونه.