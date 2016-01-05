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الكويت تستدعي سفيرها في طهران

5/1/2016

آثار الاعتداء على السفارة السعودية في طهران – الأناضول

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، سفيرها لدى إيران، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة  السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية، مطلع الأسبوع الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، عن مصدر لم تسمه، أن الخارجية الكويتية استدعت سفيرها في طهران، عقب الاعتداء الذي تعرضت له السفارة والقنصلية السعودية في إيران.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أعلن مساء الأحد أن بلاده قررت "قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران" وذلك على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد.

وكان محتجون إيرانيون قد أضرموا النار قبل يومين في مبنى السفارة السعودية بالعاصمة طهران، كما اعتدى محتجون على مبنى القنصلية السعودية في مشهد، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين السعودي الشيعي نمر باقر النمر و46 آخرين.

ووصفت الخارجية الكويتية، الاعتداء، بأنه خرق صارخ للأعراف والاتفاقات الدولية، وإخلال جسيم بالتزامات إيران الدولية، بأمن البعثات الدبلوماسية وسلامة طواقمها.

وكانت دولة الإمارات  قد قررت تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران إلى مستوى قائم بالأعمال، في حين قررت البحرين والسودان قطع علاقاتهما الدبلوماسية مع طهران.

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