إعلان القدس عاصمة العالم في 2016

أعلنت مؤسسات وشخصيات إسلامية ومسيحية وفعاليات مقدسية، الثلاثاء، عن حملة "القدس عاصمة العالم العام 2016".

وجاءت الحملة تحت قسم الوفاء للقدس مدينةً صامدةً موحدةً بمسلميها ومسيحييها، كخطوة لمواجهة التصعيد الإسرائيلي الممنهج ضد مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.

وحضر المؤتمر الذي عُقد في مسرح الحكواتي بالقدس، الشيخ عكرمة صبري، مفتي القدس، والأب عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذوكس.

ووجهت الحملة التحية إلى سكان مدينة القدس الذين يخرجون يوميًّا ليعلون انتصار المظلوم في مواجهة الظلم والعدوان، مطالبةً الكل المواطنين الفلسطينيين والمجمع العربي والإسلامي بالمشاركة في الحملة من أجل مساندة المقدسات الإسلامية.

وأضافت الحملة: "إننا؛ وكأمةٍ واحدةٍ وشعبٍ واحد؛ مسلمون ومسيحيون، علماء ومقديسون، مساجد وكنائس.. لنعبّر عن رفضنا لكلّ ما قام ويقوم به الاحتلال من تغيير لمعالم المدينة المقّدسة، والتي نعتبرها إرثًا إنسانيًّا يُعبّر عن انحياز الشعوب والأمم للخير والسلام".