البث الحي
منوعات

إعلان القدس عاصمة العالم في 2016

5/1/2016
 

أعلنت مؤسسات وشخصيات إسلامية ومسيحية وفعاليات مقدسية، الثلاثاء، عن حملة "القدس عاصمة العالم العام 2016".

وجاءت الحملة تحت قسم الوفاء للقدس مدينةً صامدةً موحدةً بمسلميها ومسيحييها، كخطوة لمواجهة التصعيد الإسرائيلي الممنهج ضد مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.

وحضر المؤتمر الذي عُقد في مسرح الحكواتي بالقدس، الشيخ عكرمة صبري، مفتي القدس، والأب عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذوكس.

ووجهت الحملة التحية إلى سكان مدينة القدس الذين يخرجون يوميًّا ليعلون انتصار المظلوم في مواجهة الظلم والعدوان، مطالبةً الكل المواطنين الفلسطينيين والمجمع العربي والإسلامي بالمشاركة في الحملة من أجل مساندة المقدسات الإسلامية.

وأضافت الحملة: "إننا؛ وكأمةٍ واحدةٍ وشعبٍ واحد؛ مسلمون ومسيحيون، علماء ومقديسون، مساجد وكنائس.. لنعبّر عن رفضنا لكلّ ما قام ويقوم به الاحتلال من تغيير لمعالم المدينة المقّدسة، والتي نعتبرها إرثًا إنسانيًّا يُعبّر عن انحياز الشعوب والأمم للخير والسلام".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)