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2016.."زوكربيرغ" ينتج إنساناً آلياً يتحرك بنظرة عين

4/1/2016
 
مارك زوكربيرج، مؤسس موقع فيسبوك

أعلن مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع فيسبوك ورئيسه التنفيذي، أنه يرغب في صنع إنسان آلي في 2016 يتعرف على الوجوه والأصوات، لمساعدته في إدارة منزله وفي عمله.

وكشف زوكربيرغ الذي يلتزم بالدخول في تحد شخصي جديد كل عام عن خطته في "تدوينة" على فيسبوك.

وكتب زوكربيرغ قائلا "تخيله مثل جارفيس في (فيلم) ايرون مان" في إشارة إلى كبير خدم آلي ظهر في كتب وأفلام شركة مارفيل.

وقال إنه سيبدأ المشروع باستكشاف التكنولوجيا الحالية ثم سيشرع في تعلمها وتعريف الجهاز بصوته حتى يتحكم في كل شيء في منزله مثل الموسيقى والإنارة ودرجة الحرارة.

وأضاف أن خططه تشمل أيضاً تعليم مساعده الآلي كيف يسمح لأصدقائه دخول المنزل عن طريق النظر إلى وجوههم عندما يدقون جرس الباب.

 وقال زوكربيرغ "سيكون تحدياً فكرياً مسلياً" مضيفاً أنه يتطلع لنشر ما سيتعلمه على مدار العام.

ومن التحديات الأخرى التي خاضها مؤسس فيسبوك في السنوات الأخيرة قراءة كتابين كل شهر وتعلم الصينية.

 

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