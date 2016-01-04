1700 حكم إعدام في مصر منذ انقلاب 3 يوليو

مرشد الإخوان وقيادات الجماعة بملابس الإعدام

ألقي قرار محكمة النقض اليوم والخاص بإلغاء أحكام الاعدام الصادرة بحق المرشد العام لجماعة الاخوان و13 أخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة باسم "أحداث مكتب الإرشاد " الضوء على أحكام الإعدام التي صدرت بالجملة وبصورة غير مسبوقة في مصر منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي في 3 يوليو 2013

ووفقا للمنظمة العربية لحقوق الانسان فإن عدد الذين أحيلت أوراقهم للمفتي منذ انقلاب 3 يوليو وحتي الآن على خلفية أحداث سياسية وصل الي 1700 شخص ،وبلغ عدد من تم تثبيت أحكام الإعدام ضدهم 688 شخصا ،وتم تنفيذ إحكام الإعدام بالفعل في 7 اشخاص حتى الآن .

وكان أول حكم نُفذ من أحكام الإعدام هو الحكم الصادر بحق محمود رمضان أحد انصار مرسي والذي اتهم بإلقاء صبية مناهضين للإخوان من أعلي بناية بمدينة الاسكندرية ،رغم أنه ثبت أن الفيديو الذي اعتمدت عليه المحكمة في إصدار حكمها مفبرك .،وتم تنفيذ الحكم في 7 مارس 2015 .

وكان أحكام الاعدام التي تم تنفيذها هو حكم الإعدام الذي صدر بحق 6 من رافضي الانقلاب المتهمين في القضية المعروفة باسم "عرب شركس "حيث وجهت لهم النيابة العسكرية تهمة الانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس وتنفيذ هجمات مسلحة بحق حافلات للجنود وقتل عدد منهم، وتم تنفيذ الحكم رغم الإدانات الحقوقية الدولية والمحلية

ووفقا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان فإن مصر هي الدولة الأولي في العالم في عدد أحكام الإعدام التي صدرت في فترة ما بعد الانقلاب .

واتهمت المنظمة ومنظمات حقوقية دولية أخرى نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستغلال القضاء في تصفية خصومه السياسيين .