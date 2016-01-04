"هيونداي وكيا" تخفقان في زيادة مبيعاتهما في 2015

وقالت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إن حجم مبيعاتها من السيارت على مستوى العالم في 2015 لم يسجل تغيرا يذكر عن العام السابق واستقر عند 4.96 ملايين سيارة
بينما كانت تسعي الشركة لبيع 5.05 ملايين سيارة خلال هذا العام
وقالت شركة كيا موتورز التابعة لهيونداي إن حجم مبيعاتها في 2015 لم يسجل تغيرا يذكر أيضا وسجل 3.05 ملايين سيارة ، بينما كانت تستهدف الشركة بيع 3.15 ملايين سيارة في 2015
وفي وقت سابق قالت الشركتان اللتان تمثلان سويا خامس أكبر منتج للسيارات في العالم من حيث حجم المبيعات إن إجمالي مبيعاتهما المجمعة بلغ 8.01 ملايين سيارة العام الماضي من دون الكشف عن البيانات المفصلة لحجم مبيعات كل منهما.