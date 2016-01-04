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"هيونداي وكيا" تخفقان في زيادة مبيعاتهما في 2015

4/1/2016

حجم مبيعات السيارات في هيونداي وكيا لم يتغير في 2015عن 2014

أخفقت شركتا "كيا وهيونداي" الكوريتان لصناعة السيارات  في زيادة حجم مبيعاتهما من السيارات  في 2015 وفقا لما كانت تخطط له الشركتان .

وقالت  شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إن حجم مبيعاتها من السيارت على مستوى العالم في 2015 لم يسجل تغيرا يذكر عن العام السابق واستقر عند  4.96 ملايين سيارة

بينما كانت تسعي الشركة لبيع 5.05 ملايين سيارة خلال هذا العام

وقالت شركة كيا موتورز التابعة لهيونداي إن حجم مبيعاتها في 2015 لم يسجل تغيرا يذكر أيضا وسجل 3.05 ملايين سيارة ، بينما كانت تستهدف الشركة بيع  3.15 ملايين سيارة في 2015 

وفي وقت سابق قالت الشركتان اللتان تمثلان سويا خامس أكبر منتج للسيارات في العالم من حيث حجم المبيعات إن إجمالي مبيعاتهما المجمعة بلغ 8.01 ملايين سيارة العام الماضي من دون الكشف عن البيانات المفصلة لحجم مبيعات كل منهما.

 

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