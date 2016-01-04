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مواطن ألماني يبلّغ عن 5 آلاف مخالفة مرورية في 2015 فقط

4/1/2016
 

قالت الشرطة في مدينة "أوستر أوده ام  هارتس" بألمانيا إن متقاعدا تقدم عام 2015 وحده ببلاغات ضد أكثر من خمسة  آلاف شخص ارتكبوا مخالفات مرورية .

وقال جيرو جايسل رايتر الموظف بالمجلس المحلي للمدينة الواقعة بولاية  سكسونيا السفلى، إن المتقاعد الذي يعتبر نفسه حارسا للنظام، أبلغ عن  محام نحو 50 مرة بتهمة ارتكابه مخالفات مرورية.

وبلغ إجمالي البلاغات التي أرسلها المتقاعد ضد مواطنيه منذ عام 2006  أكثر من 50 ألف بلاغ.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن المتقاعد لم يكتف عام 2015  بالإبلاغ فقط  عن أصحاب السيارات المصفوفة بشكل مخالف بل تجاوز ذلك إلى الإبلاغ عن  أصحاب المركبات التي بها أعطال والمركبات التي لا يعتني أصحابها  بنظافتها وكذلك عن الوضع الخاطئ لمصابيح الكباحات وكذلك عن لوحات  الأرقام غير الواضحة للسيارات.

غير أن جايسل رايتر أكد في الوقت ذاته أن الشرطة لم تنظر سوى في 30 من  هذه البلاغات فقط "..لأنه أرسل معظم البلاغات عن طريق الفاكس وبدون صور  تثبت صحة اتهاماته.. ومثل هذه البلاغات لا يتم التعامل معها".

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