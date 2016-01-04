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مصدر: موقف السعودية تجاه إيران " لقد طفح الكيل"

4/1/2016

البعثة الدبلوماسية السعودية بعد وصولها مطار دبي أمس

قال مصدر على دراية بفكر الحكومة السعودية إن قرار  قطع الرياض للعلاقات الدبلوماسية مع طهران في أعقاب اقتحام السفارة السعودية في إيران معناه  أن موقف السعودية تجاه إيران هو "لقد طفح الكيل"

وبحسب رويترز، أضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه أن الحكومة السعودية ليست مستاءة من إيران فحسب وإنما من الولايات المتحدة  الأمريكية أيضا لإخفاق الأخيرة  في الرد على ما تعتبره الرياض تدخل إيران في كل أنحاء المنطقة".

 وفي نفس السياق وصل أعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية إلى دبي مساء الأحد بعد أن تم إجلاؤهم من طهران على متن طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات .

وكان اسامة نقلى رئيس الادارة الاعلامية بوزارة الخارجية السعودية قد أعلن في مؤتمر صحفي مساء أمس أن السلطات الإيرانية أعاقت مغادرة البعثة الدبلوماسية السعودية في بداية الأمر ولكنها سمحت لهم بالمغادرة بعد ذلك .

وكانت وكالة  الأنباء الإيرانية قد نقلت عن  الرئيس الايراني حسن روحاني إدانته للهجومين اللذين استهدفا السفارة والقنصلية السعودية في إيران ،وأنه دعا وزير الداخلية وأجهزة الاستخبارات لمعرفة المهاجمين.

ونقلت الوكالة  عن روحاني قوله إن "التصرف الذي قامت به مجموعة من المتطرفين مساء أمس في طهران وفي مشهد… ضد السفارة والقنصلية السعوديتين، اللتين يفترض أن تكونا بموجب القانون والدين تحت حماية الجمهورية الإسلامية، غير مبرر على الإطلاق" الا أنه في الوقت نفسه أدان إعدم رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أمس الأحد عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران احتجاجا على الهجوم على سفارتها بطهران وقنصليتها بمدينة مشهد ،ورفضا للتدخل الإيراني في الشئون الداخلية للمكلة بعد إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر.

 

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