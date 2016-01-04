قراصنة أتراك يخترقون حساب وزير روسي على "إنستغرام "

هاكرز أتراك يخترقون حساب وزير روسي على إنستجرام

تمكن قراصنة إليكترونيون "هاكرز "أتراك من اختراق حساب نيكولاي نيكيفورو وزير الاتصالات الروسي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أمس الأحد وعرضوا عليه صورا لطائرة حربية تركية وللأعلام التركية ولمصطفي كمال اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية .

ونشرت وسائل إعلام روسية وتركية لقطات لحساب الوزير على إنستغرام بعد اختراقه

وتمكن موقع إنستغرام لمشاركة الصور وتسجيلات الفيديو من إعادة حساب الوزير للعمل لكن الوزير شكا من أن فريق الدعم الفني بالموقع لم يستجب للحادث لأكثر من تسع ساعات.

وتمر العلاقات الروسية التركية بمرحلة توتر غير مسبوقة على خلفية إسقاط تركيا طائرة حربية روسية قرب الحدود التركية السورية في نوفمبر الماضي.