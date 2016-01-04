فيديو: لا تقلق على حقيبتك من الضياع .. ستتبعك

ابتكر خمسة طلاب لبنانيين اختراع حقيبة السفر التقليدية، حيث صمموا "حقيبة ذكية" تتبع صاحبها دون أي مجهود منه وسموا ابتكارهم "فولو مي سوتكيس".

ويعمل اختراع الطلاب اللبنانيين بحساسات ونظاما للأشعة تحت الحمراء، بحيث يضع صاحب الحقيبة سوارا حول ساقه لتمكين الحقيبة من أن تتبعه.

واستخدم الطلاب في ابتكارهم وحدة معالجة مركزية تتولى إصدار الأوامر التي يخزنها المبرمج بخصوص الحقيبة، كما أنها مزودة بكاميرا ذات جودة عالية.

كما يمكن للمستخدم التحكم في حركة الحقيبة من خلال تطبيق على الهاتف المحمول يتضمن إصدار أوامر منها "اتبعيني" و "توقفي" و "التحكم اليدوي".

ويأمل فريق المبتكرين في الحصول على تمويل يسهل عملية طرح حقيبتهم في السوق والحصول على براءة اختراع لابتكارهم.