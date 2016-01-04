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شاهد "ولاية سيناء" : متعاون مع الجيش المصري يحفر قبره

4/1/2016

أصدر تنظيم ولاية سيناء إصدارا مرئيا جديدا تحت عنوان " حرب العقول 2 "  وتضمن هذا الإصدار قيام أحد الأشخاص بحفر قبر قال إنه لنفسه ، مرجعا السبب إلى تعاونه مع الجيش المصري . 

كما تضمن الإصدار المرئي الذي لم يتسن التحقق من صحته ، اعترافات منسوبة لعدد من الأشخاص بالتعاون مع قوات الجيش في مداهماتها في سيناء ، وقيامهم بالمشاركة في حملات الدهم التي تقوم بها القوات المصرية في سيناء ، كما تضمن  الإصدار قائمة بأسماء وصور فوتوغرافية لعدد من أبناء سيناء والذين  وصفهم الإصدار بأنهم جواسيس جيش الردة ، والذين طالب بإعدامهم .

المصدر : الجزيرة مباشر
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