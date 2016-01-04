شاهد "ولاية سيناء" : متعاون مع الجيش المصري يحفر قبره

أصدر تنظيم ولاية سيناء إصدارا مرئيا جديدا تحت عنوان " حرب العقول 2 " وتضمن هذا الإصدار قيام أحد الأشخاص بحفر قبر قال إنه لنفسه ، مرجعا السبب إلى تعاونه مع الجيش المصري .

كما تضمن الإصدار المرئي الذي لم يتسن التحقق من صحته ، اعترافات منسوبة لعدد من الأشخاص بالتعاون مع قوات الجيش في مداهماتها في سيناء ، وقيامهم بالمشاركة في حملات الدهم التي تقوم بها القوات المصرية في سيناء ، كما تضمن الإصدار قائمة بأسماء وصور فوتوغرافية لعدد من أبناء سيناء والذين وصفهم الإصدار بأنهم جواسيس جيش الردة ، والذين طالب بإعدامهم .