شاهد: طفل بتنظيم الدولة يتوعد "كاميرون" وإعدام 5 بريطانيين

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون (الاثنين) إن مقطع فيديو بثه تنظيم الدولة الإسلامية يُظهر صبيا صغيرا في زي عسكري ومقاتلا ملثما أكبر منه سنا يتحدثان اللغة الإنجليزية بلهجات بريطانية ليس سوى دعاية "يائسة" من التنظيم الذي يعاني التراجع.

ويُظهر الفيديو الذي لم يتسن التحقق من صحته بشكل مستقل قتل خمسة رجال اتهموا بالتجسس لحساب الغرب ، ووجه الرجل الملثم تهديدا لكاميرون وتوعد بأن يحتل تنظيم الدولة الإسلامية بريطانيا ذات يوم ثم أطلق النار على رأس أحد الأشخاص الذين قال انهم جواسيس.

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي قال مسؤولون بريطانيون إن ما يصل إلى 800 بريطاني سافروا إلى العراق وسوريا بعضهم للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية. وعاد نحو نصفهم إلى ديارهم في حين يعتقد أن 70 منهم قتلوا.