شاهد: " القائد الأول" عطر مستوحى من شخصية بوتين

بحلول نهاية ديسمبر الماضي تداولت الأسواق الروسية عطر جديد يقول صانعوه إنه مستوحى من شخصية الرئيس فلاديمير بوتين، وفي قارورة زجاجية سوداء جاء العطر الذي أطلق عليه اسم " القائد رقم واحد" حيث يباع في أحد أفخر متاجر موسكو بسعر يقار المائة دولار للقارورة الواحدة.

العطر الجديد الذي يحتوى على مزيج من عطر الليمون وعطور أخرى تم صنعه بواسطة فلاديسلاف يكونوف في روسيا البيضاء ، ويشير صانع العطر الجديد إلى أن هذا العطر لا يوحي بالعدوانية إنما هو عطر جذاب وسوف أطلق عليه اسم "متفرد" ، وأشار إلى أن ايحاءاته بشأن الرئيس الروسي استوحاها من اللقطات المصورة له .

ويقول صانع العطر إن الدفء والتميز سيكون هو الدافع الأساسي الذي سيدفع بالجماهير إلى تجربة هذا العطر تجربة بلا مقابل ،

اثنان من الرجال في شوارع موسكو والذين قبلا تجربة هذا العطر ، لم يحز العطر على رضاهما ، وعلق أحدهما أن العطر يشبه العطور الرخيصة ، كلمات قالها الرجل عقب أن قام بشم رائحة العطر الذي قام بتجربته على إحدى يديه ، العطر هو آخر الإصدارات الكبيرة التي تم تدشينها مؤخرا وضمت قمصان وشارات و بطاقات بريدية والتي تتمتع بصبغة شخصية للزعيم الروسي ‘، صانع العطر الجديد أعرب للإعلام الروسي عن أمله في لقاء الرئيس الروسي لتقديم عطره الجديد إليه بصفة شخصية .