البث الحي
منوعات

"سامسونغ" تخسر 8 مليارات دولار في 2015

4/1/2016
 

 فقدت "سامسونغ" أكثر من 8 مليارات دولار من قيمتها السوقية في العام الماضي، مع تراجع مبيعات بعض أجهزتها الذكية، والمنافسة الشرسة من جانب شركة “آبل”. يتبع

من ناحية أخرى حذرت شركة "سامسونغ إلكترونيكس" من تداعيات المنافسة القوية في مجال التكنولوجيا متوقعة استمرار ضعف النمو الاقتصادي العالمي خلال 2016.

وقال نائب رئيس "سامسونغ" إنَّ المنتجات التي تشمل الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون ورقائق الذاكرة ستواجه منافسة شرسة خلال السنة الجارية.

وأضاف أنَّه على العمال أن يتقنوا كيفية المحافظة على الريادة في الصناعة التي تتغير بوتيرة سريعة للغاية، مع حقيقة أنَّ نماذج الأعمال المبتكرة تضعف القيم التقليدية للمنتجات، لافتا إلى أنَّ المشهد الآن يشهد منافسة شرسة في مجال البرمجيات والمنصات، ما يحتم بناء نظام جديد يعتمد على الكفاية.

 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)