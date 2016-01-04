"سامسونغ" تخسر 8 مليارات دولار في 2015

فقدت "سامسونغ" أكثر من 8 مليارات دولار من قيمتها السوقية في العام الماضي، مع تراجع مبيعات بعض أجهزتها الذكية، والمنافسة الشرسة من جانب شركة “آبل”. يتبع

من ناحية أخرى حذرت شركة "سامسونغ إلكترونيكس" من تداعيات المنافسة القوية في مجال التكنولوجيا متوقعة استمرار ضعف النمو الاقتصادي العالمي خلال 2016.

وقال نائب رئيس "سامسونغ" إنَّ المنتجات التي تشمل الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون ورقائق الذاكرة ستواجه منافسة شرسة خلال السنة الجارية.

وأضاف أنَّه على العمال أن يتقنوا كيفية المحافظة على الريادة في الصناعة التي تتغير بوتيرة سريعة للغاية، مع حقيقة أنَّ نماذج الأعمال المبتكرة تضعف القيم التقليدية للمنتجات، لافتا إلى أنَّ المشهد الآن يشهد منافسة شرسة في مجال البرمجيات والمنصات، ما يحتم بناء نظام جديد يعتمد على الكفاية.