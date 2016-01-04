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"زيدان " مديرا فنيا للريال خلفا لـ "بينيتيز"

4/1/2016

زين الدين زيدان – أرشيف

قالت صحيفة ماركا الاسبانية المتخصصة في الشأن الرياضي مساء الاثنين إن ريال مدريد استغنى عن خدمات المدرب "رفائيل بينيتيز" عقب ستة أشهر فقط من توليه مسؤولية النادي الملكي، وتعيين  لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان خلفًا له.  

وأضافت الصحيفة وفقا لرويترز، إن رئيس النادي "فلورنتينو بيريز" أقال المدرب الاسباني عقب اجتماع عاجل لمجلس الإدارة ، بينما رفض الأخير التعليق على تقرير الصحيفة.

من جهتا ذكرت صحيفة "جول درياتو" الإسبانية أن لاعبي ريال مدريد اجتمعوا مع زيدان خارج مقر التدريبات الفريق الملكي لمطالبته بتولي تدريب الفريق.

ويتولى  زيدان مسؤولية الفريق الثاني لريال مدريد الذي يلعب في الدرجة الثالثة، وعمل زيدان مساعدا لانشيلوتي في موسم 2013-2014.

وكان بنيتز مدرب ليفربول وتشيلسي وانترناسيونالي ونابولي السابق تولى مسؤولية ريال مدريد في يونيو الماضي خلفا للايطالي كارلو انشيلوتي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الترتيب متأخرا بأربع نقاط وراء اتليتيكو مدريد صاحب الصدارة بعد خسارته ثلاث مبارايات في الدوري هذا الموسم .

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