د. الصغير: مهاجمة القمني للأزهر ضمن مخطط ضد الإسلام

ناقشت النافذة المسائية على الجزيرة مباشر تصريحات الكاتب سيد القمني الـفـائـز بـجـائـزة الـدولـة التقديرية و التي طالب فيها بإدراج الأزهر كـ" مؤسسة إرهابية " و قال أن السيسـي أخطـأ فـي اسـنـاد تـجديـد الخطاب الدينـي للأزهـر لأنـه كـمـن طـالـب الـفـيـروس بمهاجمـة نفسـه ، كما وصف الفتوحات الإسلاميـة بأنها احتلال .



و كان الـقـمـنـي قد نـشـر عـلـى "حسابـه الرسمـي بفيـس بوك" عريضـة جمـع الـتـوقـيـعـات لـمـد الأمـم الـمـتـحـدة بـالأدلـة عـلـى "إرهـاب الأزهـر" .



و في مداخلة له علّق د محمد الصغير الأستاذ بجامعة الأزهر على تصريحات القمني باعتبار ‏الأزهر الشريف منظمة إرهابية بأنه استكمال لمخطط ضد الإسلام في ‏مصر، بدأ بتحريم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، و الدعوة للتنازل على المسجد الأقصى كما طالب يوسف زيدان ، و قال إن هناك خطة مدروسة لمحو الملة في مصر على حد وصفه .