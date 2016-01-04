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"بطيخة" تُحوّل طفلاً أسترالياً إلى نجم !

4/1/2016

"ميتش" ذلك الطفل الأسترالي الصغير الذي أصبح نجماً على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما رصدته عدسات الكاميرا وهو يلتهم ثمار البطيخ الأحمر في المدرجات خلال إحدى مباريات الكريكيت.

فأثناء المباراة في ملعب مدينة ميلبورن الأسترالية، قام "ميتش" وهو ابن المذيع في إحدى محطات الإذاعة المحلية توني شيبيتشي، بالتهام بطيخة حمراء كبيرة أثناء تشجيعه للاعبين.

وبحسب صحيفتي "ديلي ميل" و"ميرور" البريطانيتين، رصدت الكاميرات الطفل الصغير وهو يتناول البطيخة الحمراء الكبيرة التي أكلها بالكامل حتى قشرتها الخارجية نفسها، وهو يشاهد المباراة مستمتعاً.

وعلى الفور حازت هذه اللقطات على إعجاب الملايين في "تويتر"، ليُغرّد المستخدمون على هاشتاج "#watermelonboy" متصدراً الهاشتاجات الأكثر تداولاً في أستراليا، وتداولت الصحف والقنوات الفيديو على نطاق واسع واستضافت أيضاً الطفل النجم صاحب البطيخة.

 

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