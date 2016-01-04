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بريطانيا تمنح حق اللجوء لـ "سوداني" عَبَر المانش "سيرا"

4/1/2016

منح حق اللجوء لسوداني عبر المانش سيرا

منحت بريطانيا حق اللجوء لسوداني تصدر عناوين الصحف العالمية في أغسطس آب عندما سار 50 كيلومترا في نفق القنال من فرنسا إلى انجلترا مما سلط الضوء على معاناة الكثير من المهاجرين الساعين إلى حياة أفضل في أوروبا. 

وألقي القبض على السوداني عبد الرحمن هارون عند الطرف الانجليزي من النفق في الرابع من أغسطس آب واتهم بموجب قانون غير واضح يعود للقرن التاسع عشر بإعاقة طريق للسكك الحديدية ويحتجز في السجن منذ ذلك الحين على أن تبدأ محاكمته هذا الشهر. 

وفي جلسة اجرائية قصيرة اليوم الاثنين في محكمة بمنطقة كانتربري ظهر هارون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من السجن وتحدث لتأكيد اسمه كما قال ممثل الادعاء فيليب بينيتس إن بريطانيا منحت هارون حق اللجوء يوم 24 ديسمبر كانون الأول. 

وطلب بينيتس مهلة 14 يوما لبحث تأثير هذا على القضية ملمحا إلى أن الاتهام الموجة لهارون قد يسقط ، ووافقت القاضية أديل وليامز على الطلب وأجلت النظر في القضية إلى 18 يناير كانون الثاني حتى يعلن الادعاء قراره. 

 كما قضت بخروج هارون من السجن بكفالة بعدما أوضح بينيتس أن الادعاء لا يمانع في إطلاق سراحه ، وقدمت جماعة محلية صغيرة معنية بحقوق المهاجرين الدعم لهارون عندما كان في السجن كما وفرت له عنوانا لم يكشف عنه أمام المحكمة. 

وقالت القاضية لهارون عبر مترجم إن إطلاق سراحه مشروط بأن يعيش في هذا العنوان ويبيت فيه كل ليلة وكذلك أن يسلم نفسه لمركز محلي للشرطة كل يوم أربعاء خلال موعد محدد. 

وهارون هو أول مهاجر مسجل يصل إلى بريطانيا سيرا عبر نفق القنال في رحلة مضنية مدتها 12 ساعة تحت جنح الظلام ووسط قطارات تقطع النفق بسرعة تصل إلى 160 كيلومترا في الساعة. 

واتهم نشطاء مدافعون عن حقوق اللاجئين ومحامون في قضايا الهجرة السلطات البريطانية بمحاولة جعل هارون عبرة حتى لا يحذو آخرون حذوه.

ولم تعلق الشرطة والادعاء وسلطات الهجرة علنا على القضية. ولا يعرف الكثير عن هارون الذي كان يبلغ من العمر 40 عاما عند اعتقاله. وعلمت المحكمة في وقت سابق أن هارون يتحدث لهجة الزغاوة مما يشير إلى أنه ربما يكون من إقليم دارفور السوداني.

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