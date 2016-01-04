انطلاق مهرجان قطر الدولي السابع للصقور والصيد

انطلاق فعاليات مهرجان قطر للصيد والصقور

انطلقت ( الاثنين) مسابقات مهرجان قطر الدولي السابع للصقور والصيد 2016 والذي يقام تحت رعاية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني ، وتنظمه لجنة خاصة بالمهرجان تحت مظلة جمعية القناص القطرية.

وقد افتتح المهرجان بمسابقة هدد التحدي لفروخ الشواهين والحمام الزاجل، وستكون هذه المسابقة على فترتين، وذلك نظرا إلى العدد الكبير الذي سجل لهذه المسابقة، حيث يعتبر أضعاف النسخ السابقة.

و تم تقسيم المتسابقين الى إحدى وعشرين مجموعة، تتضمن كل واحدة " 36 "متسابقا سيتنافسون على مدار أيام المهرجان ضمن جدول زمني.

تجدر الاشارة الى أن موقع المهرجان مجهز بكافة المرافق والجلسات وشاشات المتابعة فضلاً عن المنصة الرئيسية، بالإضافة الى الضيافة اليومية للمشاركين والزوار، بمايعكس أثر الضيافة العربية الأصيلة التي تعوّد أهل قطر تقديمها للضيوف، وهو ما اكده السيد محمد الكبيسي رئيس لجنة التجهيزات.