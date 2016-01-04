السودان و البحرين تقطعان العلاقات الدبلوماسية مع إيران

أعلنت السودان و البحرين قطع علاقاتهما الدبلوماسية مع طهران. و يأتي ذلك بعدأقل من 24 ساعة من قطع السعودية علاقتها الدبلوماسية مع إيران و طرد دبلوماسييها .

كما طلبت البحرين من الدبلوماسيين الإيرانيين مغادرة المنامة خلال 48 ساعة، بحسب ما أفاد الاعلام الرسمي.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية البحرينية "قررت مملكة البحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتطلب من جميع أعضاء بعثتها مغادرة المملكة خلال 48 ساعة".

كما قررت المملكة "إغلاق بعثتها الدبلوماسية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسحب جميع أعضاء بعثتها".

وقال البيان إن وزارة الخارجية البحرينية استدعت "السيد مرتضى صنوبري القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإنابة، وسلمته مذكرة رسمية بهذا الشأن"، بحسب البيان نفسه.

وأوضحت المنامة أن قرارها يأتي "بعد الاعتداءات الآثمة الجبانة" على السفارة السعودية وقنصليتها في إيران معتبرة إياها "انتهاكا صارخا لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتجسد نمطا شديد الخطورة للسياسات الطائفية التي لا يمكن الصمت عليها او القبول بها".

بينما نقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس ) أن السوادان أبلغت السعودية بطرد السفير الإيراني من الخرطوم واستدعاء السفير السوداني من طهران.

وفي خطوة تلي إعلان السعودية والبحرين والسودان قطع علاقاتهم مع إيران فقد أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية استدعاء سفيرها في طهران وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، بسبب التدخل الإيراني المستمر في الشأن الداخلي الخليجي والعربي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وام) عن بيان للخارجية قرار "تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع جمهورية إيران الإسلامية إلى مستوى قائم بالأعمال وتخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في الدولة"، وأنه تم "استدعاء سعادة سيف الزعابي سفير الدولة في طهران تطبيقا لهذا القرار".

وأثار إعدام السعودية رجل الدين السعودي الشيعي المعارض "نمر باقر النمر" السبت الماضي توترا شديدا بين البلدين، وهاجم متظاهرون السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد في شمال شرق إيران وأضرموا فيهما النار. وردت السعودية -أمس الأحد -بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.