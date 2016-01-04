السعودية تقطع العلاقات التجارية وتمنع سفر مواطنيها لإيران

وزير الخارجية السعودي – عادل الجبير

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قوله إن قطع السعودية للعلاقات مع إيران سيمتد ليشمل وقف حركة الملاحة الجوية بين البلدين وانهاء العلاقات التجارية ومنع مواطنيها من السفر إلى إيران.

وقال الجبير إن الحجاج الإيرانيين ما زالوا محل ترحيب لزيارة الأماكن المقدسة في السعودية مضيفا أن على إيران أن تتصرف مثل "دولة طبيعية" وليست "ثورية" وينبغي عليها احترام الأعراف الدولية قبل إعادة العلاقات بين الجانبين من جديد.

وقال الجبير في مقابلة صحفية إن قطع العلاقات أعقب أعواما من "السياسات العدوانية الإيرانية"- بحسب قوله ‘ وأشار إلى أن بلاده تستحق الثناء بسبب الإعدامات لا الانتقاد ، وأكد أن نمر النمر الذي تم إعدامه كان إرهابيا متورطا في عمليات إرهابية