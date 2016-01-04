الرئيس اليمني يزور ميناء عدن للمرة الأولى

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

قالت مصادر أمنية يمنية ، إن "الرئيس عبدربه منصور هادي، قام ظهر اليوم الاثنين بزيارة هي الأولى من نوعها، لميناء عدن الدولي بعد تطهيره من المسلحين وفرض الشرطة سيطرتها عليه بشكل كامل".

وأضافت المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول ، أن هادي "وصل الميناء على متن مروحية، بالتزامن مع وصول المحافظ، عيدروس الزبيدي، ومدير الشرطة شلال شائع مسنودين بعشرات الدوريات".

وأكد المصدر، أن باقي المجموعات المسلحة التي كانت ترفض تسليم الميناء لقوات الأمن الرسمية "انسحبت صباح اليوم من الميناء ، ، بعد يوم من الاشتباكات مع قوات الشرطة، وإغلاق مداخل مدينة المعلا، التي يقع فيها الميناء بشكل كامل".

وكانت اللجنة الأمنية في عدن، جنوبي البلاد، أعلنت أمس الأحد، فرض حالة الطوارىء من الساعة الثامنة مساءً، وحتى السابعة صباحًا، وذلك اعتباراً من مساء اليوم الاثنين، حتى إشعار آخر.

و تشهد عدن، التي أعلنتها السلطات اليمنية، عاصمة مؤقتة للبلاد، اضطرابات أمنية وعمليات اغتيال طالت قيادات سياسية وعسكرية موالية للرئيس عبدربه منصور هادي.