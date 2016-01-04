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الرئيس التشيكي يحمل "الإخوان" مسؤولية تدفق المهاجرين لأوروبا

4/1/2016
 
الرئيس التشيكي ميلوس زيمان

اعتبر الرئيس التشيكي ميلوس زيمان المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة، الاثنين ان جماعة الاخوان المسلمين في مصر مسؤولة عن تدفق نحو مليون مهاجر الى اوروبا.

وصرح زيمان للاذاعة التشيكية "اعتقد ان جماعة الاخوان المسلمين تنظم هذا الغزو مستخدمة امكانات مالية مصدرها عدد من الدول".

واوضح انه تلقى هذه المعلومات المتصلة بجماعة الاخوان التي تعتبرها السلطات المصرية منظمة ارهابية من "سياسيين عرب مسلمين".

وراى ان ازمة المهاجرين غير المسبوقة التي تواجهها اوروبا ناجمة من جهة عن واجب الاوروبيين الاخلاقي حيال المهاجرين ومن جهة اخرى عن "جهود الجماعة لتحقيق اهدافها".

واضاف ان "جماعة الاخوان المسلمين لا يمكنها ان تبدأ حربا على اوروبا، انها لا تملك القدرة على ذلك، لكنها قادرة على التخطيط لموجة هجرة كبيرة والسيطرة على اوروبا في شكل تدريجي".

وسبق ان وصف زيمان تدفق اللاجئين بانه "غزو منظم"، مطالبا الشبان من سوريا والعراق ب"حمل السلاح" لقتال تنظيم الدولة الاسلامية بدل الفرار من هذين البلدين.

ووصل اكثر من مليون مهاجر الى اوروبا في 2015 معظمهم من سوريا والعراق وافغانستان بحسب احصاءات الامم المتحدة.

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