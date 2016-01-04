البورصات العربية تنخفض بسبب الأزمة السعودية – الإيرانية

البورصة المصرية – أرشيف

شهدت أغلب مؤشرات أسواق الأسهم العربية هبوطا حادا نهاية تداولات اليوم (الأثنين) متأثرة، بالتراجعات التي تشهدها أسواق المال الأسيوية والأوروبية، إضافة إلى قطع السعودية العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

ففي مصر هبطت الأسهم المصرية بشكل قوي عند الاغلاق حيث خسر المؤشر المصري الرئيسي 1.51% ليغلق عند 6982 نقطة والمؤشر الثانوي 1.88% ليغلق عند 376.5 نقطة.

وشهد مؤشر سوق الأسهم السعودية " تداول " قبيل الإغلاق هبوطا حادا بنسبة 2.36% ليخسر 164.09 نقطة ليصل بها إلى مستوى 13. 6788 نقطة وسط تراجع جماعي لجميع القطاعات الرئيسية .

وفي قطر، هبط مؤشر البورصة القطرية حيث بلغت نسبته 2.64%، ليصل بها إلى مستوى 10041.70 نقطة خاسرا 272.04 نقطة.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض بلغت نسبته 1.6%, ليخسر 50.55 نقطة من قيمته ليهبط بها إلى مستوى 3084.43 نقطة, متخليا عن مستويات 3100 نقطة في ظل أداء سلبي لجميع قطاعاته الرئيسية.

وواصل سوق أبو ظبي المالي تراجعه بنسبة 1.3% ما يعادل 55.9 نقطة ليتراجع بها إلى مستوى 4215.58 نقطة .

وتراجع مؤشر البورصة الأردنية بنسبة 0.82% ليخسر 17.37 نقطة ليصل بها إلى مستوى 13. 2100نقطة.

وسجلت المؤشرات الكويتية انخفاضا جماعيا، حيث انخفض السعري 0.83% عند مستوى 5568.3 نقطة خاسرا نحو 47 نقطة، وتراجع المؤشر الوزني عند الإقفال 0.85% عند مستوى 378.44 نقطة خاسرا 3.26 نقطة، كما انخفض كويت 15 بنسبة 0.87% ليهبط إلى النقطة 892.61 بخسائر تقدر بحوالي 7.8 نقطة.

كما انخفض مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.23% فاقدا 2.7 نقطة إلى مستوى 1213 نقطة بضغط مباشر من قطاع البنوك.