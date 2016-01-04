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الإفراج عن نائب المراقب العام للإخوان المسلمين بالأردن

4/1/2016

زكي بن ارشيد نائب المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين في الأردن

 أفرجت  السلطات الأردنية فجر  اليوم الاثنين عن زكي بني أرشيد نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن، بحسب ما أكده  المتحدث الرسمي باسم الجماعة معاذ الخوالدة.

وأكد الخوالدة أن الجماعة ستقيم حفل استقبال لبني أرشيد الاثنين في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، أمام منزله الكائن في منطقة أبونصير، شمالي عمان.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين أعلنت سابقا أنها ستستقبل بني أرشيد بعد خروجه من سجن ماركا الساعة الثامنة صباح الاثنين، إلا أن موعد الإفراج عنه، جاء مغايرا لهذه الترتيبات.

 

وبحسب ما نشرته صحيفة السبيل الأردنية اليومية المقربة من الحركة الإسلامية، فإن نائب المراقب العام للجماعة، كان قد عبر في وقت سابق عن رفضه الخروج من السجن قبل تسليمه كافة مذكراته التي خطها بقلمه داخل سجن ماركا، والتي صادرتها إدارة السجن منه.

وبحسب الصحيفة فإن المحامي عبد القادر الخطيب التقى مسؤولا في مصلحة إدارة السجون، ووعده بإعطاء موكله زكي بني ارشيد كافة مذكراته بالتزامن مع الإفراج عنه.


وقال القيادي في الحركة الإسلامية مراد العضايلة، إن إدارة السجون قدمت وعودا بتسليم نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد مذكراته التي تم مصادرته

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قد أصدرت  في الخامس فبراير عام 2015، حكماً بسجن بني ارشيد لمدة سنة ونصف  مع الأشغال الشاقة، بتهمة الإساءة لعلاقة الأردن مع دولة الإمارات.

 

 

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