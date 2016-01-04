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استقالة مبعوث أممي احتجاجا على منع اسرائيل دخوله لغزة

4/1/2016
 
مقرر أوضاع حقوق الإنسان – ماكاريم ويبيسونو

استقال اليوم الاثنين محقق الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية احتجاجا على عدم سماح  إسرائيل له  بدخول الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وعبّر ماكاريم ويبيسونو المقرر الخاص للأمم المتحدة الذي يرفع تقاريره لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في بيان استقالته عن "قلقه العميق من عدم وجود حماية فعالة للفلسطينيين من ضحايا الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان وانتهاكات القانون الانساني الدولي."

وقال ماكاريم ويبيسونو المقرر الخاص للأمم المتحدة عن أوضاع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية إن طلباته المتكررة الشفهية والكتابية بالسماح له بدخول الضفة والقطاع لم تلق ردا من الجانب الإسرائيلي على مدى 18 شهرا.
 

وترفض إسرائيل منذ فترة طويلة منصب المحقق المستقل في الأراضي واتهمت المجلس الذي يضم 47 دولة بالانحياز ضدها وهو موقف تدعمه كذلك حليفتها الولايات المتحدة. 
 
وقال ايمانويل ناهشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية  تعليقا على الإستقالة "القرار الإسرائيلي جاء نتيجة للتفويض المشوش والمنحاز الممنوح للمقرر."

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