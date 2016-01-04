إبتكار تطبيق الكتروني يتعرف على سبب بكاء الأطفال

طفل يبكي

نجح باحثون من تايوان في ابتكار تطبيقات حديثة للتمييز بين مختلف أصوات صراخ الاطفال وذلك من خلال جهاز ابتكره مستشفى يونلين الجامعي بجامعة تايوان مما يسهل على الوالدين معرفة اذا ما كان أطفالهم جوعى أو انهم يغالبون النوم أو يعانون من الألم أو البلل فيما يصبح التحليل أقل دقة مع كبر سن الطفل.



وخلال فترة عامين جمع الباحثون نحو 200 ألف صوت مختلف من نحو 100من الأطفال حديثي الولادة وقاموا بتحميلها على قاعدة بيانات.

ويبين الجهاز الجديد المسمى (مترجم صراخ الأطفال) تحليلا لصرخات الأطفال على تليفون المستخدم في غضون 15 ثانية ويقول الباحثون إن درجة حساسية الجهاز ودقته تصل الى 92 في المئة بالنسبة الى الأطفال دون اسبوعين من العمر .