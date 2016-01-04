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إبتكار تطبيق الكتروني يتعرف على سبب بكاء الأطفال

4/1/2016
طفل يبكي

نجح باحثون من تايوان في ابتكار تطبيقات حديثة للتمييز بين مختلف أصوات صراخ الاطفال وذلك من خلال جهاز ابتكره مستشفى يونلين الجامعي بجامعة تايوان  مما يسهل على الوالدين معرفة اذا ما كان أطفالهم جوعى أو انهم يغالبون النوم أو يعانون من الألم أو البلل فيما يصبح التحليل أقل دقة مع كبر سن الطفل.

وخلال فترة عامين جمع الباحثون نحو 200 ألف صوت مختلف من نحو 100من الأطفال حديثي الولادة وقاموا بتحميلها على قاعدة بيانات.

ويبين الجهاز الجديد المسمى (مترجم صراخ الأطفال) تحليلا لصرخات الأطفال على تليفون المستخدم في غضون 15 ثانية ويقول الباحثون إن درجة حساسية الجهاز ودقته تصل الى 92 في المئة بالنسبة الى الأطفال دون اسبوعين من العمر .

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