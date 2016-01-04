أسعار النفط تقفز 4% بسبب توترات الشرق الأوسط

حقل نفط

قفزت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين بنحو أربعة بالمئة في أول جلسة للتداول في 2016 بفعل توترات الشرق الأوسط وبيانات تشير إلى تراجع المخزونات في مستودع تسليم عقود الخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما.



وقطعت السعودية- أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- علاقاتها الدبلوماسية مع إيران يوم الأحد ردا على اقتحام سفارتها في طهران.





وتخطط إيران لزيادة إنتاجها بواقع نصف مليون إلى مليون برميل يوميا بعد رفع العقوبات عنها على الرغم من أن مسؤولين إيرانيين قالوا إن طهران لا تخطط لإغراق السوق بخامها إذا لم يكن هناك طلب عليه.



وهبطت صادرات إيران من الخام إلى نحو مليون برميل يوميا مقارنة بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في 2011 قبل فرض العقوبات عليها.





لكن الارتفاع الذي حققه سعر النفط في وقت سابق تلاشى بعد أن أظهرت البيانات انكماش نشاط المصانع الصينية للشهر العاشر على التوالي مما أدى لهبوط أسواق الأسهم الصينية سبعة في المئة وتعليق التداول.

