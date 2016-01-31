منظمة حقوقية: الهجمات على سنة العراق تصل إلى جرائم حرب

أحد جنازات السنة في العراق " أرشيف"

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان اليوم الأحد إن عمليات خطف وقتل نفذها مقاتلون شيعة مدعومون من إيران ضد عشرات المدنيين السنة في شرق العراق هذا الشهر والاعتداءات على ممتلكاتهم قد تصل إلى جرائم حرب.



وقالت هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن أعضاء في منظمة بدر وعصائب أهل الحق وهما من الجماعات الرئيسية في قوات الحشد الشعبي التي تديرها الحكومة لقتال تنظيم الدولة هي المسؤولة عن هجمات انتقامية وصفتها بانها تمثل "انتهاكات خطيرة للقانون الانساني الدولي."



وقال جو ستورك نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط "مرة أخرى يدفع المدنيون ثمن فشل العراق في احتواء الميليشيات الخارجة عن السيطرة."



وأضاف "الدول التي تدعم قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي يجب أن تصر على أن تضع بغداد حدا لهذه الانتهاكات القاتلة."



ونفذ تحالف تقوده الولايات المتحدة يضم قوى أوروبية وعربية آلاف الغارات الجوية على أهداف لتنظيم الدولة خلال 18 شهرا وقدم التدريب والمساعدة لقوات الأمن العراقية ، وقدمت دول غربية كذلك دعما ماليا لبغداد.