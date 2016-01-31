مقتل 20 شخصا في حادثين بصعيد مصر

تتكرر حوادث القطارات في منطقة العياط ـ أرشيف

قالت وزارة الصحة المصرية إن 13 شخصا قتلوا وأصيب 22 آخرون بجروح في حادث تصادم بطريق بني سويف جنوب القاهرة.

وقال مصدر بوزارة الصحة إن الحادث نتج عن تصادم بضع سيارات بطريق الجيش ببنى سويف بالقرب من منطقة الكريمات.

كما لقى 7 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم قطار بسيارة نقل كانت محملة بركاب، صباح اليوم الأحد، بمنطقة العياط جنوب الجيزة، كما أصيب آخرون لم يتحدد عددهم بعد.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث لمحاولة إنقاذ المصابين، فيما يقوم حاليا رجال الحماية المدنية برفع آثار الحادث لإعادة تسيير حركة القطارات مرة أخرى بعد توقفها بسبب الحادث.

وكان القطار رقم 978 المتوجه من القاهرة لأسيوط قد اصطدم بسيارة نقل محملة بالركاب أثناء عبورها مزلقان البليدة المعطل مما أدى إلى وقوع الحادث.