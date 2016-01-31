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معرض غير تقليدي يعيد رسم خريطة بيروت

31/1/2016

يقدم الفنان اللبناني الشاب "مروان رشماوي" معرضا غير تقليدي لا يرتكز على اللوحات التشكيلية بل يتألف من 400 علم مخملي وحريري و59 درعا.

أطلق على المعرض عنوان "من بيروت إلى العالم" رغبة منه في تسليط الضوء على جغرافية العاصمة اللبنانية بيروت وتاريخها المعقد والمتعدد الثقافات.

وما إن يدخل الزائر المعرض القائم في جاليري "مديدة" في منطقة بيروتية صناعية يصطدم نظره بعشرات الأعلام المتعددة الألوان متدلية من سقف الغرفة الكبيرة المقسمة إلى جزئين متوازيين. وقد علقت الدروع على أحد جدران الغرفة الثانية.

ويستدل على الأحياء البيروتية من خلال الأعلام، أو من خلال أسمائها المكتوبة بالحبر، أو من خلال معالم أو شخصيات تاريخية مصورة ترمز إليها. ودونت على الدروع أسماء المناطق في العاصمة اللبنانية وأرقامها كما تورد في الجداول الرسمية للمناطق والشوارع.

ويجسد رشماوي في المعرض واقع حال اللعبة السياسية التي يعيشها اللبناني بشكل يومي بالرغم من انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما وانتهت في العام 1990.

وبالنسبة إليه فإن الدروع المعروضة على الجدار هي أشبه بـ59 فريقا سياسيا بحيث يعيش كل فريق لعبته على طريقته وانطلاقا من المبادئ التي يؤمن بها.

يقول "رشماوي" لرويترز شارحا فكرته "أعطيت لكل فريق لونه على الأعلام التي تمثله ووضعت المنطقة الكبرى التي تنتمي إليها الشوارع والأحياء – المتدلية من السقف على شكل أعلام – على الدروع المعلقة على جدار واحد طويل".

ويرى "رشماوي" أن هذه الأعلام المتدلية من السقف تعيش افتراضيا مفاوضات مستمرة في ما بينها تماما كالمناطق اللبنانية.

ومن هذا المنطلق فإن المعرض أقرب إلى خريطة جديدة للعاصمة اللبنانية. ويقول "السير وسط الأعلام المتدلية من السقف لا يعتبر نزهة تراثية بقدر ما هي نزهة تحليلية".

 

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