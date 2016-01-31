مصر .. 43% تراجعاً في أعداد السياح

سياح يغادرون مدينة شرم الشيخ بعد حادث الطائرة الروسيةـ أرشيف

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع عدد السياح الوافدين من كافة دول العالم إلى مصر، خلال شهر ديسمبر الماضي، بنسبة 43.3 % ليبلغ 440 ألف سائح، مقابل 781.6 ألف سائح، خلال شهر ديسمبر 2014 .

وأوضح الإحصاء – فى النشرة الشهرية لإحصاءات السياحة لشهر ديسمبر 2015- أن أوربا الغربية سجلت أكثر المناطق إيفاداً للسياح خلال شهر ديسمبر 2015 بنسبة 37.6%.

وجاءت ألمانيا كأكثر الدول إيفادا بنسبة 41.1% من إجمالي السياح الوافدين من أوربا الغربية، يليها الشرق الاوسط بنسبة 26.4% وكانت السعودية أكثر الدول إيفاداً بنسبة 29.1%، من إجمالي السياح الوافدين من الشرق الاوسط، ثم أوربا الشرقية بنسبة 15.1%، وكانت اوكرانيا أكثر الدول إيفادا بنسبة 58.5%، من إجمالي السياح الوافدين من أوربا الشرقية، وبلغت نسبة السياح الوافدين إلى مصر من باقي دول العالم (أفريقيا – أسيا- الأمريكتين – دول أخرى) 20.9 % .

وأشار الإحصاء إلى أن عدد السائحين المغادرين تراجع 44.6% ليبلغ 389.6 الف سائح خلال شهر ديسمبر الماضي مقابل 702.7 الف سائح خلال الشهر المناظر من العام الماضي بنسبة انخفاض 44.6%.

ويشار إلى أن قطاع السياحة في مصر تكبد خسئر فادحة بعد حادث سقوط طائرة الركاب الروسية في 31 أكتوبر/تشرين الأول مما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها وعددهم 224 شخصا. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تفجير الطائرة بقنبلة.

وكان محافظ جنوب سيناء خالد فودة قد قال إن إجمالي خسائر شرم الشيخ والغردقة منذ أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بلغت ستة مليارات جنيه، مع تضرر السياحة جراء حادث سقوط الطائرة فوق شبه جزيرة سيناء.

وأوقفت روسيا رحلاتها الجوية إلى مصر -إحدى أكثر الوجهات التي يقصدها السياح الروس- بعد حادث سقوط طائرة الركاب الروسية.

