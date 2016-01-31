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متحدث القسام يفاجئ الجميع بخروجه على "مجسم دبابة"

31/1/2016

فاجأ "أبو عبيدة" الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس حضور مهرجان تأبين شهداء القسام السبعة الذين قضوا داخل نفق شرقي مدينة غزة الأسبوع الماضي، حيث خرج "أبو عبيدة" معتلياً  "مجسم دبابة" رفع عليها شعار كتائب عز الدين القسام.

واستقبلت الجماهير المحتشدة في المهرجان "أبو عبيدة" بالتصفيق الحار قبل أن يبدأ حديثه موجها تحذيراته لإسرائيل وجيش الاحتلال من الإقدام على ارتكاب أية حماقات بحق الشعب الفلسطيني بحسب وصفه.

وأكد "أبو عبيده" أن أي إقدام من إسرائيل على ارتكاب أية حماقات سيقابل بمقاومة تزلزل الأرض تحت أقدام الاحتلال، وتفاجئه بما لم يحسب له أي حساب.

وأضاف أن تهديدات الاحتلال المتكررة لن تثني كتائب القسام عن مزيد من الإصرار على امتلاك ما تستطيع من وسائل القوة والردع للمحتل.

المصدر : الجزيرة مباشر
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