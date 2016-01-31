فيسبوك يمنع مستخدميه من نشر إعلانات بيع الأسلحة

أعلنت شركة "فيسبوك" عن منع مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة وموقع انستغرام المملوك لها من نشر إعلانات بيع الأسلحة عبر الموقعين.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الحظر يشمل المستخدمين العاديين، أما التجار المرخص لهم سيسمح لهم بالإعلان عن بيع الأسلحة النارية، لكنهم لن يكونوا قادرين على اتمام المعاملات على الموقع.

ويأتي التغيير في سياسة فيسبوك بعد ضغوط في الولايات المتحدة إثر انتقادات بشأن تمكن ممنوعين قانونيا من شراء الأسلحة النارية في الولايات المتحدة من اقتنائها من باعة غير قانونيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتمد فيسبوك قواعد مماثلة لمنتجات أخرى يخضع بيعها لإجراءات مشددة، مثل المخدرات غير الشرعية.