البث الحي
منوعات

فيسبوك يمنع مستخدميه من نشر إعلانات بيع الأسلحة

31/1/2016

فيسبوك يمنع مستخدميه من نشر إعلانات بيع الأسلحة

أعلنت شركة "فيسبوك" عن منع مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة وموقع انستغرام المملوك لها من نشر إعلانات بيع الأسلحة عبر الموقعين.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الحظر يشمل المستخدمين العاديين، أما التجار المرخص لهم سيسمح لهم بالإعلان عن بيع الأسلحة النارية، لكنهم لن يكونوا قادرين على اتمام المعاملات على الموقع.

ويأتي التغيير في سياسة فيسبوك بعد ضغوط في الولايات المتحدة إثر انتقادات بشأن تمكن ممنوعين قانونيا من شراء الأسلحة النارية في الولايات المتحدة من اقتنائها من باعة غير قانونيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتمد فيسبوك قواعد مماثلة لمنتجات أخرى يخضع بيعها لإجراءات مشددة، مثل المخدرات غير الشرعية.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)