عسيري: نناقش الطيارين بعد كل طلعة جوية للتأكد من دقة الأهداف

قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن "أحمد عسيري" إن قوات التحالف لا تستهدف البنى التحتية ولا المناطق السكنية حتى لو وجد فيها مسلحون، مضيفا "لدينا معلومات استخباراتية دقيقة عن تواجد مراكز سيطرة للحوثيين في تجمعات سكنية".

وأوضح "عسيري" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة السعودية "الرياض" أنه يتم مناقشة الطيارين عقب كل طلعة جوية يتم تنفيذها لضرب أهداف في اليمن، حيث يطلب من كل طيار تقرير شامل بعد كل طلعة جوية لمحاسبته على دقة الأهداف.

وأشار "عسيري" إلى أن الحكومة اليمنية شكلت لجنة وطنية دولية للنظر في جميع الادعاءات التي ترد للتحالف العربي وإجراء التحقيقات فيها.

وأضاف المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم تكثيف الدورات التدريبية للعناصر المشاركة في عمليات التحالف.

وأوضح أن العمليات التي تقوم بها مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع على عبدالله صالح في اليمن هدفها الفوضى وعدم الاستقرار، مؤكدا أن جميع العمليات التي تتم في اليمن تجرى باستخدام القنابل الموجهة.