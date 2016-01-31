البث الحي
منوعات

عسيري: نناقش الطيارين بعد كل طلعة جوية للتأكد من دقة الأهداف

31/1/2016

 

قال  المتحدث باسم  قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن "أحمد عسيري" إن قوات التحالف لا تستهدف البنى التحتية ولا المناطق السكنية حتى لو وجد فيها مسلحون، مضيفا  "لدينا معلومات استخباراتية  دقيقة عن تواجد مراكز سيطرة للحوثيين في تجمعات سكنية".

وأوضح "عسيري" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة السعودية "الرياض" أنه يتم مناقشة الطيارين عقب كل طلعة جوية  يتم تنفيذها لضرب أهداف في اليمن، حيث يطلب من كل طيار تقرير شامل بعد كل طلعة جوية لمحاسبته على دقة الأهداف.

 وأشار "عسيري" إلى أن الحكومة اليمنية شكلت لجنة وطنية دولية  للنظر في جميع الادعاءات التي ترد للتحالف العربي  وإجراء التحقيقات فيها.

وأضاف المتحدث باسم قوات  تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم تكثيف الدورات التدريبية للعناصر المشاركة في عمليات التحالف.

 وأوضح أن العمليات التي تقوم بها مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع على عبدالله صالح في اليمن هدفها الفوضى وعدم الاستقرار، مؤكدا أن جميع العمليات التي تتم في اليمن تجرى باستخدام القنابل الموجهة.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)