طائرات تضرب حمص السورية مع بدء محادثات السلام في جنيف

في الوقت الذي توجه فيه وفد من المعارضة السورية الرئيسية إلى جنيف أمس (السبت) لتقدير ما إذا كان سينضم إلى المسؤولين الحكوميين السوريين في محادثات سلام بوساطة الأمم المتحدة، أظهرت لقطات فيديو على مواقع للتواصل الاجتماعي ما يعتقد أنها طائرات حربية روسية تضرب عدة أهداف في حمص السورية.



وضم الفريق المؤلف من 17 شخصا رئيس الهيئة العليا للتفاوض والمشكلة من ممثلين للمعارضة السياسية والمسلحة .



وتقول الهيئة العليا للتفاوض إنها ترغب في مناقشة قضايا تشمل وقف حملات القصف التي تشنها روسيا والحكومة السورية قبل أن تشارك في محادثات السلام التي انطلقت أمس الجمعة في جنيف.



ويظهر أحد المقاطع التي حملت على الإنترنت سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بنايات يعتقد أنها في إحدى قرى حمص. ويظهر مقطع آخر طائرة يصفها المتحدث في اللقطات بأنها روسية وهي تسقط صاروخا فوق تلبيسة.



