صفحة "الورقة" تؤكد القبض على الفنان الساخر "إسلام جاويش"

الفنان المصري إسلام جاويش

أكدت صفحة "الورقة" الخاصة بالفنان الساخر إسلام جاويش على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكدت أن قوات الأمن المصري ألقت القبض عليه اليوم (الأحد ) معلنة وقف جميع أعمالها الفنية، بسبب القبض جاويش من قبل قوات الأمن.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن قوات الأمن وجهت لإسلام تهمة رسم كاريكاتير مسيئ للنظام وتم إيداعه قسم أول مدينة نصر بحسب تلك المصادر.

يذكر أن "إسلام جاويش" رسام كاريكاتير وكوميكس، وصاحب فكرة "الورقة" التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وصدرت في معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الماضية.