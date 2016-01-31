شاهد: هدف مذهل للشعراوي يعيد الانتصارات لروما

أحرز ستيفان الشعراوي هدفا رائعا بكعب القدم في مباراته الأولى مع روما ليعيد الفريق إلى طريق الانتصارات بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتفوقه 3-1 على ضيفه فروزينوني اليوم السبت.

وتقدم راديا ناينغولان بهدف لروما بعد 18 دقيقة وأدرك دانييل سيوفاني بعد ست دقائق.

لكن بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني قابل الشعراوي – المنضم لروما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم – كرة عرضية من زميله المنضم حديثا إرفين زوكانوفيتش ووضعها بكعب القدم في المرمى.

وحسم ميراليم بيانيتش انتصار روما بعدما تلقى تمريرة القائد فرانشيسكو توتي – الذي شارك كبديل بعد مرور ساعة من اللعب – وسجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وحقق روما بذلك فوزه الأول في خمس مباريات ليرفع رصيده إلى 38 نقطة من 22 مباراة لكنه بقي في المركز الخامس بينما تجمد رصيد فروزينوني عند 16 نقطة بالمركز 19 وقبل الأخير.

كما تعادل أتلانتا 1-1 مع ساسولو وكاربي صاحب المركز 18 مع باليرمو بالنتيجة نفسها.