شاهد: فيروس زيكا يصيب 2100 إمرأة حامل بكلومبيا

قال معهد الصحة الوطني في كولومبيا إن أكثر من 2100 امرأة كولومبية حامل أصبن بفيروس زيكا الذي ينقله البعوض وذلك مع استمرار انتشار المرض عبر الأمريكتين.

ويربط المتخصصون بين فيروس زيكا والأطفال الذين يولدون بعيب خلقي هو صغر حجم الرأس، ويحول الفيروس دون نمو مخ الجنين بشكل طبيعي، ولا يوجد لقاح أو علاج له.



وقال معهد الصحة الوطني في نشرة إن هناك 20297 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في كولومبيا من بينها 2116 حالة لنساء حوامل.

وقال "دييغو أليجاندرو غارسيا" نائب مدير معهد الصحة الوطني للأمراض المعدية "لدينا تقارير عن إصابة 2116 امرأة حامل تأكدت حالات 176 منهن في اختبارات معملية. هذا يعني أن الأرقام في تزايد".



وأظهرت أرقام نشرتها وزارة الصحة الكولومبية في وقت سابق إصابة 560 امرأة حامل بالفيروس من بين أكثر من 13500 حالة إصابة.



ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن حالات إصابة بصغر في حجم الرأس أو وفاة نتيجة الفيروس في كولومبيا.وأضاف غارسيا: حتى الآن ليس لدينا تقارير عن أطفال ولدوا بصغر حجم الرأس. مع ذلك نواصل تكثيف جهود الرصد ونقوي اليقظة الطبية.



وتأكدت حالات الإصابة بفيروس زيكا في 23 دولة ومنطقة في الأمريكتين ويسابق العلماء الزمن لتطوير لقاح مضاد للفيروس.



وحثّت الحكومة النساء على تجنب الحمل لفترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر تحسبا للإصابة. ويتوقع المسؤولون في كولومبيا أن يصل عدد الحالات المصابة إلى 700 ألف. وقالت منظمة الصحة العالمية إن أربعة ملايين يمكن أن يصابوا في الأمريكتين.