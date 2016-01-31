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شاهد: سفينة حربية أمريكية تتسبب في خلاف مع واشنطن

31/1/2016

أوردت وسائل الإعلام الرسمية الصينية اليوم (الأحد) أن الصين دانت إبحار سفينة حربية أمريكية بالقرب من جزيرة تقول الصين إنها صاحبة السيادة عليها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
 
 
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية أبحرت على مسافة أقل من 12 ميلا بحريا من جزيرة تتنازع السيادة عليها الصين ودولتان أخريان في بحر الصين الجنوبي أمس (السبت) للتصدي لمحاولات تقييد حرية الملاحة.
 
 
وتقول الصين إن من حقها السيادة على معظم بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره تجارة عالمية يزيد حجمها على خمسة تريليونات دولار سنويا. وتتنازع فيتنام وماليزيا وبروناي والفلبين وتايوان السيادة على أجزاء من البحر.
 
 
وقال الكابتن "جيف ديفيز" المتحدث باسم البنتاغون إنه لم تكن هناك سفن تابعة للجيش الصيني بالقرب من المدمرة الأمريكية كيرتيس المسلحة بصواريخ موجهة أثناء مرورها قرب جزيرة تريتون الواقعة ضمن أرخبيل جزر باراسيل.
 
وكانت الولايات المتحدة قد فعلت نفس الشيء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما أبحرت المدمرة لاسن المسلحة بصواريخ موجهة قرب إحدى الجزر الصناعية التي أقامتها الصين، ما أثار انتقادا قويا من بكين. ودانت الصين ما قامت به الولايات المتحدة.

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